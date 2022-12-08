ОКНА МОГУТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ФУНК-ЦИОНАЛЬНЫМИ, НО И ПОЛЕЗНЫМИ. ЗАТРАТЫ НА ЖКХ, КОТОРЫЕ У НАС НЕУКЛОННО РАСТУТ, И С ЭТИМ МЫ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ПОДЕЛАТЬ. С ОКНАМИ SCHÜCO ВОЗМОЖНО СОКРАТИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ РАСХОДОВ И УЛУЧШИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДО 80%.
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁННЫМ ВАРИАНТАМ. ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ОТ SCHÜCO (ШУКО) УКРАСЯТ ВАШ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, ОФИСНОЕ И МНОГОЭТАЖНОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ.
5.
[ ЗИМНИЕ САДЫ SCHÜCO ]
ЭЛЕГАНТНОСТЬ ЖИЛОГО ДОМА
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁННЫМ ВАРИАНТАМ. ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ОТ SCHÜCO (ШУКО) УКРАСЯТ ВАШ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, ОФИСНОЕ И МНОГОЭТАЖНОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ.
SCHÜCO TIPTRONIC SIMPLYSMART УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ СКРЫТОЙ ФУРНИТУРЫ. СИСТЕМА СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРИНЦИПЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ TIPTRONIC SIMPLYSMART УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОСРЕДСТВОМ ПУРИСТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ТАКИЕ КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОТКРЫВАНИЯ. ТЕПЕРЬ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ КАК УПРАВЛЯТЬ ОКНОМ – НАПРЯМУЮ С ПОМОЩЬЮ ОКОННОЙ РУЧКИ, С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ SCHÜCO ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
SCHÜCO BLUECON ТАКЖЕ МОЖНО СВЯЗАТЬ С АРЕНДНЫМ ПОРТАЛОМ AIRBNB. КЛИЕНТЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SCHÜCO ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ОТПРАВКИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЙ ДОСТУПА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ГОСТЕЙ, ЧТО ДЕЛАЕТ НЕНУЖНЫМ КООРДИНАЦИЮ ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧЕЙ ЛИЧНО.