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АЛЮМИНИЕВЫЕ

ОКНА ШУКО

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ОКНА SCHÜCO

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КАКАЯ БЫ УСЛУГА ВАМ НИ ПОТРЕБОВАЛАСЬ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ НЕ ТОЛЬКО УДОВЛЕТВОРИТ, НО И ПРЕВЗОЙДЕТ ВАШИ ОЖИДАНИЯ.

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МЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬСЯ ЗА РЕШЕНИЕ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ, ГРАМОТНО УПРАВЛЯЯ ПРОЕКТОМ ЗА СЧЕТ ОТТОЧЕННЫХ НАВЫКОВ И БОГАТОГО ОПЫТА
Продукция
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ОКНА ПРЕВОСХОДНЫЕ ПО ДИЗАЙНУ И ФУНЦИОНАЛЬНОСТИ

ОКНА МОГУТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ФУНК-ЦИОНАЛЬНЫМИ, НО И ПОЛЕЗНЫМИ. ЗАТРАТЫ НА ЖКХ, КОТОРЫЕ У НАС НЕУКЛОННО РАСТУТ, И С ЭТИМ МЫ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ПОДЕЛАТЬ. С ОКНАМИ SCHÜCO ВОЗМОЖНО СОКРАТИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ РАСХОДОВ И УЛУЧШИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДО 80%.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ФУРНИТУРА SCHÜCO TIPTRONIC SIMPLYSMART
SCHÜCO TIPTRONIC SIMPLYSMART УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ СКРЫТОЙ ФУРНИТУРЫ. СИСТЕМА СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРИНЦИПЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ TIPTRONIC SIMPLYSMART УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОСРЕДСТВОМ ПУРИСТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ТАКИЕ КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОТКРЫВАНИЯ. ТЕПЕРЬ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ КАК УПРАВЛЯТЬ ОКНОМ – НАПРЯМУЮ С ПОМОЩЬЮ ОКОННОЙ РУЧКИ, С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.
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